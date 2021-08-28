Второе дело возбудили в Кузбассе после осквернения мемориала героям войны

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбуждено в Кузбассе после осквернения мемориала славы, установленного в память о героях Великой Отечественной войны на центральной площади в городе Белове. Причастными к нанесению нецензурных надписей на памятник оказались двое детей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ Кемеровской области.

"<...> следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ "Повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов". Причастными к преступлению оказались мальчики 10 и 13 лет, которые осквернили памятник воинам-беловчанам нецензурными надписями", - говорится в сообщении.

Санкция статьи в этой части предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Во вторник по факту осквернения мемориала славы на центральной площади в Белове ГУ МВД по Кемеровской области возбудило дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм", санкция которой максимально предусматривает арест на срок до трех месяцев.

Надписи с памятника уже удалены.