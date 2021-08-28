Около 70 человек погибли в ДТП по вине с таксистов в России с начала года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около двух тысяч дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси произошло в России с начала этого года, в них почти 70 человек погибли и еще около 2,5 тыс. пострадали. Об этом на запрос ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сообщаем, что за январь-июль 2021 года в России произошло 1,9 тыс. ДТП по вине водителей легкового такси, ранены 2,4 тыс. человек, погибли 69", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что основными причинами этих аварий стали несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения требований сигналов светофора, а также правил перестроения и выезд на полосу встречного движения.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников предложил водителям со стажем менее трех лет отказывать в доступе к заказам в агрегаторах такси. Также он отмечал, что Госавтоинспекция в настоящее время прорабатывает вопросы удаленного доступа к предрейсовому медицинскому осмотру водителей такси.