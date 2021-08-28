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Взрывы на складе воинской части в Казахстане
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Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 13

Поиски еще троих продолжаются
© kzww/Shutterstock/FOTODOM, архив

НУР-СУЛТАН, 28 августа. /ТАСС/. Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 13, поиски еще троих продолжаются. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

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"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13. На месте ЧС обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 12 погибших при ликвидации последствий ЧП. При этом в ведомстве отметили, что поиски трех пропавших продолжаются.

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КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
Взрывы на складе воинской части в Казахстане
Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане
Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане
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