Из затопленного села Наушки в Бурятии эвакуировали 11 человек

ТАСС, 28 августа. Уровень воды в поселке Наушки (Бурятия), где подтопило паводком свыше 50 дворовых территорий, достиг пола в 17 домах, сообщает в субботу пресс-служба администрации Кяхтинского района. Из села эвакуировали 11 человек.

"В 17 домах вода вышла на пол, 11 человек эвакуированы и разместились у родственников. Укомплектовывается пункт временного размещения, поставлено 15 спальных мест. Дополнительно организован подвоз бутилированной воды", - говорится в сообщении муниципалитета.

Уточняется, что на месте работает оперативная группа администрации района.

Накануне в поселке ввели режим ЧС. Вода поступила по реке Селенге с территории Монголии. В результате паводка поверхностными водами подтопило 52 придомовых участка, где проживают около 100 человек, в том числе 25 детей.

По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова вносятся изменения в республиканские законодательные акты, чтобы предоставить помощь всем пострадавшим вне зависимости от наличия правоустанавливающих документов. Это связано с тем, что только пять из 52 домов имеют регистрацию. Поселок Наушки расположен на юге Бурятии, в Кяхтинском районе, недалеко от российско-монгольской границы. В населенном пункте проживают около 3 тыс. человек.