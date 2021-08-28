Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в районе трассы Оренбург - Самара

ТАСС, 28 августа. Вертолет Ми-8 задействовали в тушении пожара в районе трассы Оренбург - Самара. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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По информации ГУ МЧС, в 09:50 (07:50 мск) вертолет произвел облет и разведку территории. В ближайшее время планируется сброс воды. Во второй половине дня также планируется привлечь самолет Ил-76 Министерства обороны России.

Сотрудники Росгвардии и МВД патрулируют территории и информируют население. Подготовили пункты временного размещения и транспорт для транспортировки местных жителей при необходимости. Эвакуация не требуется. По информации ГУ МЧС, пожар не угрожает населенным пунктам и промышленным предприятиям. К работам по тушению привлекли 190 человек и 60 единиц техники, в том числе от МЧС России 112 человек и 26 единиц техники. Продолжаются работы по тушению горящей серы, хранившейся на открытой площадке в районе железнодорожных путей. Для контроля качества атмосферного воздуха привлекались передвижные лаборатории.

Сообщение о природном пожаре вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург - Самара поступило 27 августа в 15:06 (13:06 мск). Изначально борьба с огнем велась на шести участках, позднее два из них объединили. В 19:43 (17:43 мск) на трех участках открытое горение ликвидировали. Режим чрезвычайной ситуации локального характера в связи с пожаром объявили в пяти населенных пунктах Оренбургского района.