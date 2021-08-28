Массовая драка с участием мигрантов произошла в центре Москвы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Не менее 10 человек устроили массовую драку на Бауманской улице в центре Москвы, в ней принимали участие выходцы из стран Средней Азии. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 27 августа на улице Бауманской в районе дома 35/1 не менее 10 человек устроили массовую драку. В ней приняли участие, по предварительным данным, пять граждан стран Средней Азии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе драки ее участники никаких посторонних предметов не использовали и к моменту приезда сотрудников полиции разбежались в разные стороны. Кадры столкновения между гражданами есть на камере видеонаблюдения. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, причины и обстоятельства устанавливаются. "Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев доставлены в отделение полиции 12 граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана", - добавил источник.

По данным МВД, в России незаконно находятся более 700 тыс. граждан стран СНГ. Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщал, что иностранцы в РФ в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти. Во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования.