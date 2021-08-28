В Москве за несколько месяцев возбудили 800 уголовных дел на мигрантов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Москвы следят за ситуацией с нарушающими порядок мигрантами, за несколько месяцев возбудили 800 уголовных дел. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

По его словам, Москва - город, в который ежегодно приезжают миллионы людей не только из регионов России, но и других стран. Традиционно с целью трудоустройства в столицу прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведет себя законопослушно. Регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на порой тяжелые виды работ и добросовестно трудятся.

"Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды: возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен въезд в страну", - написал Собянин.

Он подчеркнул, что кому-то это может показаться чрезмерным, но такой же контроль останется и дальше. Мэр призвал гостей столицы вести себя подобающим образом.