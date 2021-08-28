Стала известна причина пожара на набережной в Сочи

СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Короткое замыкание электрооборудования, по предварительным данным, стало причиной пожара, произошедшего накануне в кафе на набережной в Сочи. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Специалисты установили предварительную причину возгорания - короткое замыкание электрооборудования в подсобном помещении кафе", - говорится в сообщении.

На месте пожара завершились все оперативные действия. Пострадали два предприятия общественного питания. "По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского территория пожара должна быть оперативно приведена в надлежащий санитарный вид и огорожена на время восстановительных работ. К ним собственники объектов должны приступить уже сегодня", - отметили в пресс-службе.

Вечером в пятницу на Приморской набережной Сочи произошел пожар в одном из кафе. Общая площадь возгорания составила 500 кв.м. В тушении принимали участие 29 человек, задействовали девять единиц техники.