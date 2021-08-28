Более 20 нарушений выявили в больнице Ярославля, где произошел пожар

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 20 нарушений правил пожарной безопасности выявили в апреле 2021 года в больнице Ярославля, где накануне произошел пожар. Об этом сообщил журналистам замглавы ГУ МЧС по Ярославской области Сергей Милованов.

"Последняя проверка проходила в апреле текущего года. По результатам проверки было выявлено, что некоторые нарушения не устранены, юридическое лицо было решением суда привлечено к административной ответственности в виде штрафа, вручено новое предписание. Было выявлено 23 нарушения правил пожарной безопасности", - сказал Милованов.

В пятницу в 22:09 поступило сообщение о задымлении в отделении клинической больницы № 3, очаг находился на первом этаже. В это время в больнице произошло отключение подачи кислорода. Как сообщали власти, один пациент умер, двух пострадавших от задымления реанимировали. По предварительным данным, смерть погибшего не связана с пожаром.

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, в здании находились 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Предварительная причина пожара - электротехническая.