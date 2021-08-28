Проверки пройдут во всех медучреждениях Ярославской области после пожара в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Проверки пожарной безопасности пройдут во всех медицинских учреждениях области после возгорания в больнице №3 в Ярославле. Об этом журналистам в субботу сообщил директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов.

"Мы сейчас подготовим приказ по проверке всех наших подведомственных учреждений на соблюдение пожарной безопасности и контроля за состоянием палат и неразрешенных электробытовых предметов, которые могут там находиться", - сообщил Тубашов.

По данным пресс-службы правительства области, в пятницу в 22:09 поступило сообщение о задымлении в отделении клинической больницы №3, очаг находился на первом этаже. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, в отделении находились 80 пациентов с коронавирусом. В момент ЧП сотрудники больницы эвакуировали 76 человек, при этом аппараты ИВЛ не отключались. По данным регионального ГУ МЧС, рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе нарушение правил эксплуатации электроприборов, также не исключается версия неосторожного обращения с огнем при курении.