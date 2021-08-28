Спасатели полностью потушили лесной пожар в Тольятти

САМАРА, 28 августа. /ТАСС/. Пожар, произошедший в Тольяттинском городском лесничестве, полностью ликвидировали, сообщил глава города Николай Ренц в своем Instagram.

"Сегодня, 28 августа, в 09:30 (08:30 мск) объявлена полная ликвидация пожара. На объекте продолжат дежурить два пожарных расчета, один бойлер и экипажи ГИБДД", - написал глава Тольятти.

Как сообщал ТАСС, пожар в третьем квартале Тольяттинского участкового лесничества зафиксировали днем 25 августа. Глава Тольятти ввел режим ЧС. По факту пожара возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба".