К лидеру Rammstein в гостиничный номер в Тверской области пришла полиция

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур в штатском пришли в гостиничный номер к лидеру музыкальной группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Тверскую область для участия в музыкальном фестивале. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидцев.

В соцсетях появились фото, на одном из которых виден Линдеманн, на другом - полицейские.

Полицейские проводят следственные действия в холдинге Максима Ларина "Афанасий", являющегося организатором музыкального фестиваля в Твери.

"В холдинге кругом оперативники в штатском и машины. Перед въездами в холдинг полицейские, они останавливают все машины с тонировкой. Охраняют холдинг от приезда любых групп", - сказал он.

По его словам, репетиция перед возможным выступлением на фестивале солиста группы Rammstein Тилля Линдемана пока не проводилась. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Линдеманну выписали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер. Силовики пришли к нему перед фестивалем.

Официальных подтверждений этой информации пока нет. В пресс-служба УМВД по Тверской области сообщили ТАСС, что прокомментируют ситуацию позже.

Фестиваль "МакЛарин - за Родину!" запланирован на 29 августа.