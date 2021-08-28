После взрывов боеприпасов в Казахстане ведут поиск четырех человек

НУР-СУЛТАН, 28 августа. /ТАСС/. Представители Министерства обороны Казахстана ведут поиск четырех военнослужащих и сотрудников департамента по ЧС, принимавших участие в ликвидации пожара и последовавших взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области. Об этом в субботу сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, интервью которого распространила пресс-служба минобороны.

"Сейчас пока не можем установить связь с четырьмя военнослужащими и сотрудниками департамента по ЧС", - сказал Ермекбаев, отвечая на вопрос о людях, пропавших без вести при ликвидации ЧП.

Он отметил, то на месте ЧП сохраняется оцепление, поскольку идет процесс тления на складах с боеприпасами. "Здесь взрывов не будет. Но поскольку есть еще тлеющие - не горящие, а тлеющие склады, то есть там огонь потушен везде, пожаров сейчас нигде нет. Но есть склады, которые уже под землей практически находятся, засыпаны, но оттуда идет дым. Пока идет дым, по соображениям безопасности мы не можем остановить эти работы и должны соблюдать все меры безопасности", - сказал министр.

По его словам, следствие рассматривает разные версии причины пожара на складах, в том числе халатность военнослужащих. "Это очень сложный механизм, где задействовано очень много лиц: есть начальник склада, есть начальник хранилища, заместитель командира части по хранению, есть командир части. Может быть, кто-то из них допустил халатность. Это первая мысль у нас. Но на сегодняшний день, на данный момент, мы пока не видим таких нарушений, расследование пока их не выявило", - пояснил Ермекбаев, уточнив, что следствие рассматривает различные версии, будет проведен лабораторный анализ взрывчатых веществ с места ЧП.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. В настоящее время пожары на месте происшествия потушены, остаются два тлеющих хранилища. Ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, пострадали 98, поиски трех пропавших продолжаются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.