Суд арестовал второго блогера, участвовавшего в нападении с газовым баллончиком на женщину

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы арестовал стримера Игоря Малихова, который участвовал в нападении на женщину в Измайловском парке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Суд с учетом позиции прокуратуры заключил под стражу 40-летнего москвича, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с примирением предмета, используемого в качестве оружия) УК РФ. На видео именно он передал своему соучастнику перцовый баллончик, содержимое которого злоумышленники распылили в лицо женщине в Измайловском парке", - сказали в прокуратуре. В Измайловском суде Москвы ТАСС подтвердили, что рассмотрели ходатайство следствия об аресте блогера, уточнив, что его зовут Игорь Малихов.

Накануне был арестован фигурант дела Евгений Дмитерко, брызгавший газовым баллончиком в лицо женщине. По его словам, он действовал по указанию своего работодателя Игоря Малихова, известного как блогер Репейник.

Ранее в интернете появилось видео, на котором несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них брызгает в нее перцовым баллончиком. В СМИ сообщалось, что нападение организовал YouTube-блогер Репейник, снимающий так называемые треш-стримы. Пострадавшей женщине 55 лет, она инвалид. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия либо группой лиц).