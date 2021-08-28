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Полиция не имеет претензий к Линдеманну из-за предстоящего концерта в Твери

В СМИ ранее появилась информация о том, что солисту Rammstein выписали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер
Тилль Линдеманн Yulia Grigoryeva/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Тилль Линдеманн
© Yulia Grigoryeva/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции не имеют претензий к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну из-за предстоящего выступления на музыкальном фестивале в Твери. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

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"К лидеру группу Rammstein у правоохранительных органов претензий нет", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Линдеманну выписали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер. Силовики пришли к нему перед фестивалем в Твери, организованным руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным.

В свою очередь, сам организатор фестиваля сообщил ТАСС, что сотрудники полиции проводят следственные действия у него в холдинге. Они останавливают все машины с тонировкой, охраняют холдинг от приезда любых групп. По его словам, репетиция перед возможным выступлением на фестивале солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна пока не проводилась.

Фестиваль "МакЛарин - за Родину!" запланирован на 29 августа в Твери.

Теги
РоссияТверская областьЛиндеманн, Тилль
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