Росприроднадзор зафиксировал превышение вредных веществ при горении серы под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Лаборатория Росприроднадзора зафиксировала превышение вредных веществ под Оренбургом, где от природного пожара в пятницу загорелась складированная на открытой площадке сера. Об этом сообщила на своей странице в Instagram в субботу руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Оренбург, "Газпром переработка", открытое хранение серы, тушат карту за картой. Лаборатория Росприроднадзора дежурит за периметром предприятия, фиксируем превышения. Будем принимать предусмотренные законом меры. Сейчас главное - потушить полностью", - сказано в сообщении.

Сообщение о природном пожаре вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург - Самара поступило 27 августа в 15:06 (13:06 мск). При этом на одном из участков загорелась сера, насыпанная на открытой площадке у железнодорожных путей. Режим чрезвычайной ситуации локального характера в связи с пожаром был объявлен в пяти населенных пунктах Оренбургского района. В субботу в 12:50 (10:50 мск) пожар был локализован, распространение огня удалось прекратить.