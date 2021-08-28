{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Росприроднадзор зафиксировал превышение вредных веществ при горении серы под Оренбургом

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, в связи с инцидентом будут приняты предусмотренные законом меры

ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Лаборатория Росприроднадзора зафиксировала превышение вредных веществ под Оренбургом, где от природного пожара в пятницу загорелась складированная на открытой площадке сера. Об этом сообщила на своей странице в Instagram в субботу руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Оренбург, "Газпром переработка", открытое хранение серы, тушат карту за картой. Лаборатория Росприроднадзора дежурит за периметром предприятия, фиксируем превышения. Будем принимать предусмотренные законом меры. Сейчас главное - потушить полностью", - сказано в сообщении.

Сообщение о природном пожаре вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург - Самара поступило 27 августа в 15:06 (13:06 мск). При этом на одном из участков загорелась сера, насыпанная на открытой площадке у железнодорожных путей. Режим чрезвычайной ситуации локального характера в связи с пожаром был объявлен в пяти населенных пунктах Оренбургского района. В субботу в 12:50 (10:50 мск) пожар был локализован, распространение огня удалось прекратить.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииОренбургская областьРадионова, Светлана Геннадьевна
Лесные пожары в России
В Авиалесоохране сообщили, что площадь пожаров в Якутии сократилась за неделю в 4 раза
На данный момент продолжаются работы по тушению 23 лесных пожаров
Читать полностью