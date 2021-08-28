В ДТП на ЦКАД в Новой Москве пострадали пять человек

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ДТП с участием фуры и легкового автомобиля произошло на ЦКАД в Новой Москве, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

"На внутренней стороне ЦКАД в 400 м до Калужского шоссе, произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля Subaru остановился на обочине ЦКАД, через некоторое время в стоящую легковушку въехала фура с цементом. В результате столкновения пострадали пять человек в легковушке", - сказали в ведомстве.

Среди получивших травмы двка ребенка: мальчик девяти лет и девочка шести лет. Последней, предварительно, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Остальных пострадавших осматривают медики.