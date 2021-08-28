В Архангельской области обнаружили масляные пятна на реке Северная Двина

ТАСС, 28 августа. Надзорные органы устанавливают источник возникновения масляных пятен на поверхности воды в реке Северная Двина в Архангельской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба губернатора и правительства области.

"В субботу, 28 августа, на место, где накануне на поверхности воды в реке Северная Двина была обнаружена радужная пленка, выезжала оперативная группа. По результатам мониторинга обстановки выявлено, что на 08:00 вдоль 53-го причала в Соломбале отдельными очагами наблюдается масляная пленка на площади около 300 м. На основании собранных материалов надзорные органы будут определять источник возникновения масляных пятен", - приводит пресс-служба слова руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова.

Он отметил, что около судов, находящихся на рейде, радужная пленка не обнаружена. Сообщение о том, что на реке Северная Двина в районе причала №53 наблюдается маслянистое пятно, поступило в единую дежурную диспетчерскую службу 27 августа в 14:50 по системе "112".

Для проверки информации на место были направлены силы подразделения ГБУ "Администрация морских портов Западной Арктики" в морском порту Архангельск с представителем Балтийского арктического морского управления - отдела надзора на море по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Роспотребнадзора. В результате проверки на месте были обнаружены разрозненные пятна радужной пленки нефтепродуктов на площади 500 кв. м.