Авиалесоохрана сообщила, что площадь пожаров в Якутии сократилась за неделю в четыре раза

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) за неделю уменьшилась в четыре раза, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"За неделю площадь лесных пожаров в Якутии сократилась почти в 4 раза. За текущую неделю (с 23 по 27 августа) в Якутии ликвидировано 28 лесных пожаров на площади более 840 тысяч га. Все лесные пожары потушены в удаленной и труднодоступной местности", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на данный момент продолжаются работы по тушению 23 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет более 241,6 тыс. га. Также отмечается, что удалось локализовать четыре крупных пожара на площади более 136 тыс. га.

За неделю удалось ликвидировать два особо крупных пожара в Мирнинском районе на площади 360 тыс. га и в Горном районе на площади 250 тысяч га. В ближайшие дни сохранится максимальный класс пожарной опасности на юго-востоке Усть-Майского района республики.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.