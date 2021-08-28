В СК подтвердили, что причиной пожара в больнице Ярославля стал кипятильник

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Причиной пожара в больнице №3 в Ярославле стало замыкание сети в палате, где работал кипятильник. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе СК РФ.

"Предварительно следствием установлено, что вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент эксплуатации заискрился и упал на матрас одного из пациентов", - сообщили в СК.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход проверки по факту пожара на личный контроль. Он также поручил руководителю СУ СК по Ярославской области доложить о проделанной работе в рамках проверки.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что пациент одной из палат оставил невыключенный кипятильник в пустом стакане, после чего в результате разрыва внутренней спирали началось возгорание и загорелся матрас. По словам источника, пожилой пациент накрыл кипятильник подушкой и позвал персонал на помощь. Сам он не пострадал.

Пожар в больнице произошел в пятницу вечером. Он был ликвидирован до прибытия пожарных, а его общая площадь составила 5 кв. м.