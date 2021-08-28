Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки мигрантов в центре Москвы

"Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления по Москве организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведенных проверочных мероприятиях и их результатах", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены причины драки.

По данным СК, в пятницу на Бауманской улице не менее 10 человек - выходцев из стран Средней Азии устроили массовую драку. Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полиция проводит проверку по факту массовой драки, после которой в отделение было доставлены почти 50 человек для проверки на причастность к данному происшествию. На 15 из них составили протоколы о мелком хулиганстве. С остальными провели профилактическую беседу.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что не менее 10 человек подрались ночью на Бауманской улице в Москве. Среди дерущихся, по предварительным данным, были граждане стран Средней Азии.