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Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки мигрантов в центре Москвы

В ходе проверки будут установлены причины инцидента
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Алексей Никольский/ТАСС
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки, устроенной мигрантами в центре Москвы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

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"Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления по Москве организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведенных проверочных мероприятиях и их результатах", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены причины драки.

По данным СК, в пятницу на Бауманской улице не менее 10 человек - выходцев из стран Средней Азии устроили массовую драку. Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полиция проводит проверку по факту массовой драки, после которой в отделение было доставлены почти 50 человек для проверки на причастность к данному происшествию. На 15 из них составили протоколы о мелком хулиганстве. С остальными провели профилактическую беседу.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что не менее 10 человек подрались ночью на Бауманской улице в Москве. Среди дерущихся, по предварительным данным, были граждане стран Средней Азии.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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