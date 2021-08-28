В Марселе 13 полицейских пострадали в ходе подавления беспорядков на манифестации

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Тринадцать сотрудников полиции пострадали в ходе столкновений с агрессивными участниками субботней демонстрации против санитарных паспортов и принудительной вакцинации от коронавируса в Марселе. Об этом сообщила префектура полиции департамента Буш-дю-Рон.

"Манифестация в Марселе: три человека задержаны за насилие. Префектура полиции выражает поддержку 13 пострадавшим сотрудникам", - сообщила префектура в своем Twitter.

По данным властей, в Марселе на улицы вышли около 3 тыс. протестующих. На прошлой неделе их было примерно 4 тыс. человек. Местные СМИ лишь публиковали короткие ролики с места событий, где большая толпа шла по улице под соответствующие лозунги о недопустимости принуждения к вакцинации, призывы к свободе и борьбе с "санитарной диктатурой". Демонстрация с самого начала проходила спокойно, однако, как свидетельствуют несколько видео в соцсетях, ближе к концу шествия возникла небольшая стычка с дежурившими в оцеплении правоохранителями.

В других городах демонстрации противников обязательной вакцинации и пропусков проходили преимущественно мирно. Париж не стал исключением, и в эту субботу ни на одной из трех основных манифестаций не было зафиксировано беспорядков и серьезных стычек с правоохранителями. Лишь в Лионе и Дижоне, по данным газеты "Прогрэ", для усмирения агрессивных групп демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ.

Основной причиной недовольства активистов является расширение зоны действия санитарного пропуска (двухмерный штрихкод, который можно получить при вакцинации одобренными в Евросоюзе препаратами, в случае перенесенного ковида или отрицательного теста на коронавирус, сделанного в последние 72 часа). С 9 августа французы должны обладать таким пропуском для посещения большинства общественных мест: кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и авиапутешествий на дальние расстояния.

Ситуация во Франции

Согласно последним данным органов здравоохранения, за последние сутки во Франции зафиксировано 18,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, всего же с начала пандемии в стране выявлено более 6,7 млн случаев. Жертвами эпидемии стали около 114 тыс. человек. В больницах сейчас находятся 11,1 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 2,2 тыс. в реанимации - эти показатели не уменьшаются уже несколько недель.

Более 48 млн французов сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, 43,4 млн прошли полный курс вакцинации. В настоящий момент вакцина против COVID-19 доступна всем французам начиная с 12 лет.