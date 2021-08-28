В ДТП в Омской области погибли два человека

ОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и пять, включая трех детей, пострадали при столкновении легкового автомобиля и фуры в Омской области. Об этом сообщается в субботу в официальной группе "ВКонтакте" УМВД по Омской области.

"В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Mark II - мужчина 1995 года рождения, а также четыре его пассажира, в том числе трое детей (личности в настоящее время устанавливаются), госпитализированы, еще два пассажира скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сообщение о ДТП поступило в 20:10 (17:10 мск). Столкновение легковой Toyota Mark II и грузового автомобиля Scania произошло на трассе Омск - Тюмень.