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В Подмосковье произошло ДТП с участием девяти автомобилей

В результате аварии один человек погиб, еще два пострадали

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Грузовик врезался в стоявшие в пробке автомобили на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД РФ.

"По предварительной информации, сегодня около 22:50 на 53-м км дороги М-2 "Крым" грузовой автомобиль с полуприцепом совершил столкновение с остановившимися в дорожном заторе автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое граждан получили травмы", - сказали в ведомстве.

Повреждения получили восемь автомобилей. На месте работают правоохранительные органы. Движение по трассе от Москвы крайне затруднено.

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