Ураган "Ида" может стать для Луизианы сильнейшим за последние полтора века

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Власти штата Луизиана опасаются, что ураган "Ида", надвигающийся на его побережье, станет сильнейшим по меньшей мере за последние полтора столетия. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США выступил с предупреждением, что "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья Луизианы. "Мы можем сказать, что этот ураган будет сильнейшим для Луизианы по крайней мере с 1850-х годов", - подчеркнул губернатор штата.

По словам Эдвардса, у жителей штата остается крайне мало времени, чтобы подготовиться к удару стихии. "Необходимо принять все подготовительные меры", - обратился он к жителям Луизианы, отметив, что "погода начнет портиться со стремительной скоростью". По его словам, власти как на уровне штата, так и на федеральном уровне, делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность населения.

Предупреждение о необходимости эвакуации действует на береговой линии Луизианы протяженностью более 320 км. Как сообщает агентство Associated Press, многие жители прибрежных районов стремятся уехать вглубь штата, где, как ожидается, последствия стихии будут менее разрушительными. Телеканалы демонстрируют кадры многокилометровых пробок на дорогах, ведущих от побережья.

Ранее мэр крупнейшего в штате города Новый Орлеан Латойа Кантрелл сообщила, что власти не успевают провести там всеобщую эвакуацию. "Ситуация с ураганом "Ида" развивается быстрее, чем кто-либо ожидал <...>. Город не может объявить обязательную эвакуацию, потому что у нас нет на это времени", - сказала она в пятницу, добавив, что власти города хотят, чтобы "люди находились в убежищах не позднее полуночи воскресенья".

К настоящему моменту ураган "Ида" усилился до второй категории. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 44,7 м/с. Ураган движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч.

Ураган "Катрина" 2005 года

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. "Катрина" стала одним из самых разрушительных ураганов на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.