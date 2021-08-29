Площадь лесных пожаров в России сократилась почти на четверть

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась на 22,5% - до 240 тыс. га, сообщает в воскресенье пресс-служба Авиалесоохраны.

На утро субботы в стране действовало 127 лесных пожаров на площади 310 578 га.

"За прошедшие сутки 28 августа 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 63 лесных пожара на площади 71 333 га. На 00:00 мск 29 августа 2021 года на территории Российской Федерации действовало 117 лесных пожаров на площади 240 172 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Сильнее всего горят леса в Якутии (172 534 га) и Иркутской области (35 925 га). Значительные участки лесов поражены огнем в Свердловской области (7 809 га), Республике Марий Эл (4 532 га), Магаданской области (1 979 га) и Республике Башкортостан (1 504 га). Пожары площадью менее 1 тыс. га действуют в Самарской, Тюменской, Нижегородской, Курганской, Сахалинской, Кировской, Вологодской, Оренбургской и Томской областях, в Мордовии, а также в Камчатском и Хабаровском краях.

Кроме того, крупные пожары на особо охраняемых природных территориях зафиксированы еще в трех субъектах. В Мордовском государственном заказнике (Республика Мордовия) площадь горящих лесов -11 850 га, в нацпарке "Бузулукский бор" в Самарской области - 923 га, и в Южно-Уральском государственном природном заповеднике (Республика Башкортостан) - 810 га.

На тушении задействовано 7 364 человека, 1 634 единицы техники. 79 воздушных судов на мониторинге и еще 13 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах РФ, режим ЧС действует в 10 субъектах.