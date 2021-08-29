{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России по базе данных ДНК нашли подозреваемых в 3 тыс. преступлений

Федеральная база данных геномной информации функционирует с 2009 года
© TippaPatt/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции с помощью базы данных ДНК с января по июль этого года установили причастных к совершению более 3 тыс. преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

На эту тему

"За 7 месяцев 2021 года с использованием федеральной базы данных геномной информации получена информация о возможной причастности лиц к совершению более 3 тыс. преступлений", - сказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, что по закону геномная регистрация обязательна для осужденных, отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений на сексуальной почве, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъяли во время следственных действий, и неопознанных трупов.

В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Согласно инициативе, такая регистрация станет обязательной для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

Федеральная база данных геномной информации функционирует с 2009 года.

Теги
Россия
Лесные пожары в России
Площадь лесных пожаров в России сократилась почти на четверть
За сутки пожарные ликвидировали 63 лесных пожара на площади 71 333 га
Площадь лесных пожаров в России сократилась почти на четверть
Читать полностью