В России по базе данных ДНК нашли подозреваемых в 3 тыс. преступлений

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции с помощью базы данных ДНК с января по июль этого года установили причастных к совершению более 3 тыс. преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

"За 7 месяцев 2021 года с использованием федеральной базы данных геномной информации получена информация о возможной причастности лиц к совершению более 3 тыс. преступлений", - сказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, что по закону геномная регистрация обязательна для осужденных, отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений на сексуальной почве, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъяли во время следственных действий, и неопознанных трупов.

В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Согласно инициативе, такая регистрация станет обязательной для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

Федеральная база данных геномной информации функционирует с 2009 года.