Токаев посмертно наградил орденами спасателей, погибших при ликвидации ЧП в воинской части

НУР-СУЛТАН, 29 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении орденами "Айбын" ("Доблести") и званием "Халык кахарманы" ("Народный герой") военнослужащих и спасателей, погибших при ликвидации пожара и последовавших взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента Казахстана.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

"За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание "Халык кахарманы" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" ("Отечества") Айманову Меиржану Какпасыновичу - заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области (посмертно)", - говорится в указе.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, орденом "Айбын" І степени награждены (посмертно) военный прокурор Южного региона главной военной прокуратуры Арман Капезов и оперативный дежурный (заместитель руководителя тушения пожара) службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Александр Микропуло.

Орденом "Айбын" ІІІ степени посмертно награждены семь спасателей и военнослужащих, принимавших участие в ликвидации ЧП в воинской части Жамбылской области.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. В настоящее время пожары на месте происшествия потушены. Ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, пострадали 98, поиски четырех пропавших продолжаются. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.