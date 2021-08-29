Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 3 км

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали пепловый выброс высотой 3 км из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

"Днем 29 августа 2021 года из вулкана Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 3 000 метров при высоте самого исполина - 3 283 метра. Пепловый шлейф распространился в запад-северо-западном направлении на расстояние 30 километров. На его пути населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, туристических групп на пути распространения облака нет.

Как сообщила в четверг пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулканическая активность на Шивелуче продолжает нарастать: происходят обвалы и сходят лавины. Нахождение в районе Шивелуча сейчас чрезвычайно опасно для людей. Активность вулкана резко возросла после землетрясения, произошедшего 29 июля в районе полуострова Аляска.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2 500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.