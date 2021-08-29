СК начал проверку после смерти футболиста во время игры в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Региональное следственное управление СК РФ по Калининградской области начало доследственную проверку по факту смерти футболиста во время тренировочного матча между двумя командами региона 28 августа в Калининграде. Об этом сообщила журналистам в воскресенье представитель ведомства Наталья Гацко.

"28 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Калининграде во время тренировочной игры между двумя командами на стадионе "Балтика" погиб вратарь футбольной команды из Советска. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка", - сообщила Гацко.

По предварительным данным, во время игры 23-летний вратарь столкнулся с игроком команды-соперника. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спортсмен умер на футбольном поле. Для установления точной причины смерти футболиста назначили судебно-медицинскую экспертизу. В рамках доследственной проверки следователи детально выясняют все без исключения обстоятельства произошедшего.

Как сообщил ТАСС президент Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис, инцидент произошел во время игры между командами "Красная Звезда" из Советска и "Балтика-М" из Калининграда. Погиб вратарь команды из Советска Александр Шишмарев, по предварительным данным, у него запал язык и он задохнулся.