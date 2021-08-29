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Парапланерист в Иркутской области утонул, упав в реку

СК начал проверку

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по фату падения парапланериста в реку Лену в Иркутской области, в результате чего он погиб, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в воскресенье.

"Предварительно установлено, что 28 августа в вечернее время парапланерист при пролете под автомобильным мостом, расположенным в акватории реки Лены города Усть-Кута Иркутской области, зацепил силовой установкой водную гладь реки, в результате чего двигатель летательного аппарата перестал работать. Парапланерист упал в воду, запутался в стропах и утонул", - говорится в сообщении.

Проводится досдеследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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