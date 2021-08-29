В Москве водитель укусил одного из полицейских, проверявших у него документы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля, находящийся в неадекватном состоянии, при проверке документов на востоке Москвы набросился на полицейских и укусил одного из них. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"При проверке документов водитель иномарки на Красноярской улице набросился на сотрудников полиции и укусил одного из них", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что в воскресенье в 05:20 мск на Красноярской улице для проверки остановили автомобиль, его водитель повел себя неадекватно и причинил телесные повреждения полицейским. По данным главка, на водителя составили административные протоколы по статьям КоАП 12.26 "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".