На месте склада в воинской части на юге Казахстана зафиксировали еще один взрыв

НУР-СУЛТАН, 29 августа. /ТАСС/. Еще один взрыв небольшой силы зафиксирован в воскресенье на складе боеприпасов воинской части в Жамбылской области Казахстана, никто не пострадал. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.

"На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 (по местному времени, 09:20 мск - прим. ТАСС) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются", - отметили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, речь идет о взрыве небольшой силы.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более десяти взрывов. В настоящее время основные возгорания ликвидированы, однако в двух хранилищах остаются очаги тления. Ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, пострадали 98. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.