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Шесть человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Тюмени

По предварительным данным, BMW выехал на полосу встречного движения

ТАСС, 29 августа. Шесть человек пострадали при столкновении пяти автомобилей в Тюмени, сообщили ТАСС в пресс-службе областной ГИБДД.

"ДТП произошло около 12:30. По предварительным данным, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с четырьмя автомобилями. Один из автомобилей после ДТП загорелся. Пострадали шесть человек", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что трое из них получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

На дороге, где произошло, ДТП было полностью затруднено движение по всем полосам, добавил собеседник агентства.

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