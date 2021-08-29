Житель Новосибирска открыл стрельбу из окна многоэтажки

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Житель Новосибирска, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из окна своей квартиры в многоэтажном доме, в результате которой пострадали пять человек, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области в воскресенье.

"По данным следствия, сегодня около 17:00 (13:00 мск) подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома №1б на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска, из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории. В результате противоправных действий мужчины пострадали пять человек, двух из них доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелявший 59-летний мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы события преступления, произведен осмотр оружия с участием специалиста, изъяты документы, подтверждающие законность хранения оружия, устанавливаются причины и условия произошедшего", - подчеркивается в пресс-релизе.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области журналистам уточнили, что стрелявший добровольно открыл двери полицейским и сдался. По данным полиции, трое из пяти пострадавших получили незначительные травмы, еще двое доставлены в больницу.