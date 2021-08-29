{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК и прокуратура проверят данные об отравлении отдыхающих на турбазе в Воронежской области

В СМИ ранее сообщили, что в прошлые выходные на одной из турбаз Воронежа отравились отдыхающие. По их данным, среди пострадавших есть дети

ТАСС, 29 августа. Следователи и прокуратура проверят информацию, опубликованную в воскресенье в СМИ, об отравлении отдыхающих, в том числе детей, на турбазе в Воронежской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следователи выясняют обстоятельства массового отравления граждан, в том числе несовершеннолетних, во время отдыха на турбазе. В средствах массовой информации появились публикации о том, что в прошлые выходные на одной из турбаз Воронежа отдыхающие, в числе которых дети, получили пищевое отравление. Организована доследственная проверка по факту оказания услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС, аналогичную проверку на предмет охраны здоровья отдыхающих на турбазе проводит также прокуратура региона.

По данным СМИ, часть пострадавших, общее число которых варьируется от 3 до 16 человек, проходят лечение в медицинских учреждениях.

Теги
РоссияВоронежская область
На Ставрополье погибли пять человек в результате столкновения четырех автомобилей
В аварии также пострадали два человека
Читать полностью