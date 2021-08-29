Подозреваемого в убийстве женщины в кондитерской в Петербурге задержали в аэропорту Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Мигрант, которого подозревают в убийстве женщины в одной из кондитерских Санкт-Петербурга, был задержан в аэропорту Шереметьево. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники угрозыска Калининского района по горячим следам установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мигрант был задержан в аэропорту Шереметьево, откуда собирался улететь к себе на родину", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, вечером 28 августа в подсобном помещении кондитерской на улице Комсомола в Калининском районе Петербурга было обнаружено тело 39-летней работницы с ножевыми ранениями. По данному факту ГСУ СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Задержанный мужчина подрабатывал грузчиком в нескольких магазинах, в том числе в кондитерской, где было совершено убийство. По оперативным данным, вероятной причиной убийства стал денежный долг.