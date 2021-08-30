Почти 600 тыс. человек в Луизиане остались без света из-за урагана "Ида"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Почти 600 тыс. человек остались без света в американском штате Луизиана после того, как на него обрушился ураган "Ида". Соответствующие данные опубликованы в воскресенье на портале poweroutage.us.

К 18:00 по местному времени (03:00 мск 30 августа) перебои в подаче электроэнергии испытывают более 589 тыс. потребителей. Наиболее тяжелая ситуация складывается в прибрежных районах, в большей степени пострадавших от удара стихии. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи. Представители местного оператора электросетей Energy Louisiana ранее отмечали, что восстановительные работы могут занять несколько недель.

Ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на побережье Мексиканского залива в Луизиане после полудня по времени Восточного побережья США (19:00 мск). Скорость ветра в его пределах достигает сейчас 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. Ураган "Катрина" стал одним из самых разрушительных на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.