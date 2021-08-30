Вертолет Ми-8, потерпевший крушение на Камчатке, подняли со дна Курильского озера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, который потерпел крушение 12 августа на Камчатке, подняли на 40 метров со дна Курильского озера и закрепили на понтонах, сообщил на оперативном совещании в понедельник зампред правительства Камчатского края Роман Василевский.

"Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета, она оказалась успешной, вертолет подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега. Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу. Дальше будет принято решение либо с использованием водолазов, либо любой другой техники удалить его из акватории озера", - сказал Василевский.

12 августа вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Витязь-Аэро", совершил жесткую посадку на Курильском озере. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из упавшего в воду вертолета удалось двум членам экипажа и шестерым пассажирам. Они были спасены инспекторами Кроноцкого заповедника. Восемь человек погибли. Росавиация запретила авиакомпании, которая выполняла свыше 80% туристических перевозок, осуществлять полеты. Попытки поднять воздушное судно из воды предпринимали больше недели.