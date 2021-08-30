Выбросы вулкана Шивелуч угрожают авиасообщению на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /ТАСС/. Регулярные парогазовые выбросы вулкана Шивелуч на Камчатке угрожают авиасообщению по маршруту Елизово - Усть-Камчатск, сообщил в понедельник на оперативном совещании зампред правительства края Роман Василевский.

"Зарегистрирован [29 августа] пепловый выброс из вулкана Шивелуч, пепловый шлейф ушел на 30 км. По следу этого шлейфа населенных пунктов нет. Сегодня есть угроза только авиасообщению Елизово - Усть-Камчатск. Знаю, что вчера и позавчера самолеты не летали. Сегодня плановых рейсов тоже нет. Поэтому авиакомпании будет сообщено, что [необходимо] изменить маршрут движения", - сказал Василевский.

Вулкан Шивелуч два-три раза в неделю выбрасывает столб пепла с газом на высоту до 3,5 км. Это северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Добраться до поселка можно по автомобильной дороге, однако путь занимает более 10 часов.