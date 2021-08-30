В Якутии сильная задымленность привела к трехнедельной задержке авиарейсов в Себян-Кюель

ТАСС, 30 августа. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) в понедельник назвало сильную задымленность от природных пожаров причиной трехнедельной задержки пассажирских авиарейсов Якутск - Себян-Кюель. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Instagram.

"С 23 июня 2021 года на всей территории Республики Саха (Якутия) введен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой. <…> Авиакомпания "Полярные авиалинии" ежедневно планирует выполнение рейсов в село Себян-Кюель, но в связи с неблагоприятными метеоусловиями в горной местности рейс переносится ежедневно", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании "Полярные авиалинии", в последний раз пассажирский самолет в Себян-Кюель летал 6 августа, сейчас вылета ждут 70 человек. "Очередной рейс стоит в плане на сегодня, но, к сожалению, погодные условия пока не позволяют вылететь", - сказали в пресс-службе.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там зарегистрировано 25 очагов, площадь возгорания составляет 173 301 га - это порядка 72% от общей площади пожаров на территории России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.