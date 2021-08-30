ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /ТАСС/. Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке, источник загрязнения пока не найден. Об этом сообщил на оперативном совещании в понедельник заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.

"В районе Сероглазки (район в Петропавловске-Камчатском) происходит утечка нефтепродуктов. Сегодня под дорогой есть авария по трубе. <...> Сейчас разбирательство продолжается, но источник загрязнения пока не найден. Боновые заграждения установлены, наблюдения ведется в постоянном режиме", - сказал Василевский.

Авачинская бухта - крупнейшая в России и в мире акватория, расположенная на Камчатке. Является главными транспортными воротами Камчатского края. Ее максимальная глубина - 26 метров.