Власти Луизианы сообщили о первой жертве урагана "Ида"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Власти американского штата Луизиана сообщили о первой жертве урагана "Ида". Соответствующее заявление распространил в воскресенье вечером офис шерифа прихода (округа) Асеншен.

По данным правоохранителей, приблизительно в 20:30 по местному времени (04:30 мск 30 августа) в полицию поступил звонок о том, что на дом одного из местных жителей под штормовыми порывами ветра упало дерево. Прибывшие на место полицейские сообщили, что неизвестный умер на месте. Ранее о погибших или пострадавших в результате удара стихии не сообщалось.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на Луизиану в воскресенье днем. К вечеру он ослабел до второй категории, однако по-прежнему грозит серьезными разрушениями. Скорость ветра в пределах урагана достигает 49,1 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. Ураган "Катрина" стал одним из самых разрушительных на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.