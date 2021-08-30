В Комсомольске-на-Амуре подтопило 140 дачных участков из-за паводка

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Амуре привел к подтоплению 140 дачных участков в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"У города Комсомольска-на-Амуре и ниже по течению уровень воды в реке Амур продолжается постепенно повышаться. Это приводит расширению зоны влияния паводковых вод. Дополнительно подтапливаются пониженные участки местности, а также территории, не защищенные дамбами и защитными сооружениями. Осложняет обстановку выход на поверхность грунтовых вод. В настоящий момент в городе вода зашла на территорию 140 дачных участков", - говорится в распространенном релизе. Накануне было подтоплено немногим более 100 дач в двух садоводческих товариществах, где участки расположены на берегу Мылкинского озера.

Власти и спасательные службы постоянно проверяют состояние защитных сооружений в городе. В разных частях Комсомольска расставлены насосы, мотопомпы и спасательная техника для откачки воды. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, расставлено 12 насосов общей производительностью более 6,6 тыс. кубометров в час, вся ливневка затомпонирована.

Сейчас уровень Амура у Комсомольска составляет 667 см, на выходных была превышена отметка в 650 см, которая является опасной для города.

Ситуация в регионе

В Комсомольском районе наибольшее воздействие река оказывает на село Пивань, где подтоплен один жилой дом и 19 приусадебных участков. В селах Гайтер, Верхняя Эконь, Бельго, Нижние Халбы, Верхнетамбовское водой перемыты девять участков дорог. В селе Бельго на постоянном дежурстве находится группа поисково-спасательного отряда, спасатели проводят подготовительные работы по защите территории населенного пункта вдоль берега. Заготавливаются мешки с песком для укрепления слабозащищенных мест, доставлены и готовы к развертыванию водоналивные дамбы.

Всего, по информации ГУ МЧС России по краю, на территории Хабаровского края в 49 населенных пунктах подтоплено 33 жилых дома, 132 приусадебных участка, 1 634 дачных участка, 487 земельных участков и 79 участков дорог. Есть объезды, в некоторых местах организованы лодочные переправы. У Хабаровска уровень Амура продолжает опускаться, но в настоящий момент изменения незначительные. Сейчас река у отметки 587 см, опасным считается уровень в 600 см, неблагоприятным - 450 см. Там, где раньше к жилым домам и дачным участкам можно было добраться только на лодке, сейчас уже возможно пройти пешком. Дальнейшее снижение уровня воды будет способствовать постепенному освобождению территорий от паводковых вод. На островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный в зоне паводка по-прежнему около 1,4 тыс. дач. В самом городе под воздействием разлива реки остается один жилой дом, 17 приусадебных участков и шесть участков дорог. На островах у Хабаровска дежурят спасатели, на некоторых дачах остаются люди.

В Хабаровском районе паводковая обстановка также остается стабильной. В настоящее время остаются подтопленными в 20 населенных пунктах района 31 жилой дом, 61 приусадебный и 87 дачных участков, 388 земельных участков, 18 участков внутрипоселковых автодорог. Более всего под удар стихии попал населенный пункт Корсаково-2, где отмечается подтопление жилых домов. Люди разместились у знакомых и родственников, у части есть городские квартиры. Там продолжают нести дежурство спасатели. Подтопления также отмечаются в Нанайском, Амурском, Комсомольском и Ульчском районах.