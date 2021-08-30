В Хабаровске при обвале балкона шестиэтажки погиб мужчина

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Конструкции балкона шестиэтажного дома провалились в Хабаровске, в результате происшествия мужчина, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

"Прокуратура Центрального района г. Хабаровска проводит проверку в связи с гибелью 71-летнего мужчины при обрушении деревянного пола балкона общего пользования на шестом этаже многоквартирного дома №25 по ул. Муравьева-Амурского в г. Хабаровске", - говорится в распространенном релизе.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. В ходе проверки прокуроры оценят действия должностных лиц организации, обслуживающей жилой дом, и органов местного самоуправления.