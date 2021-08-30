Миллион человек на юге США остались без электричества из-за урагана "Ида"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Более миллиона человек остались без света на юге США после того, как ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана. Соответствующие данные опубликованы в воскресенье на портале poweroutage.us.

К 22:00 по местному времени (06:00 мск 30 августа) перебои в подаче электроэнергии испытывают более 980 тыс. потребителей в Луизиане, еще более 29 тыс. - в соседнем с ним штате Миссисипи, где ранее была объявлена угроза торнадо. Наиболее тяжелая ситуация складывается в прибрежных районах, в большей степени пострадавших от удара стихии. Ранее сообщалось, что полностью подача электроэнергии прекратилась в крупнейшем городе Луизианы - Новом Орлеане.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на Луизиану в воскресенье днем. К вечеру он ослабел до второй категории, однако по-прежнему грозит серьезными разрушениями. Скорость ветра в пределах урагана достигает 46,9 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 14 км/ч. Сообщается как минимум об одном погибшем.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. Ураган "Катрина" стал одним из самых разрушительных на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.