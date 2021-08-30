Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским отменили из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /ТАСС/. По погодным условиям авиарейсы между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским (северо-центральная часть Сахалина) в понедельник отменены. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта областного центра.

"Рейсы отменены по метеоусловиям", - рассказали в справочной.

Новая информация о вылетах станет известна только 31 августа утром.

Точное количество ожидающих пассажиров пока не уточняется. По предварительным данным, никто в гостинице не нуждается. Самолет должен был вылететь в Александровск-Сахалинский еще утром. Сначала его перенесли на час, а затем совсем отменили. В этот же день он должен был вернуться в Южно-Сахалинск с новыми пассажирами на борту, рассказали в аэропорту.

Сейчас на Сахалине идет сильный дождь, ожидаются гром и молнии. В аэропорту Южно-Сахалинска все остальные рейсы на прилет и на вылет выполняются по расписанию.

Александровск-Сахалинский - административный центр Александровск-Сахалинского района в северо-центральной части Сахалина. В городском округе проживают более 10 тыс. человек.