Более 20 рейсов задержали в аэропорту Красноярска из-за сильного тумана

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Сильный туман стал причиной задержки 24 рейсов в аэропорту Красноярска в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"Было задержано 24 рейса, 13 ушли на запасные [аэропорты] в Толмачево, Абакан и Кемерово. В основном задержка на прилет, так как вылетают рейсы без проблем", - сказали в пресс-службе.

Международный аэропорт Красноярск - один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил более 2,5 млн пассажиров.