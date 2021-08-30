Пострадавшим при стрельбе в Новосибирске госпитализация не потребовалась

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Пострадавшие, доставленные в медучреждение после стрельбы из окна многоэтажки в Новосибирске, получили ранение дробью. Госпитализация им не потребовалась, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В воскресенье, 29 августа, житель Новосибирска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из окна своей квартиры в многоэтажном доме. В результате пострадали пять человек, двое из которых были доставлены в медучреждение.

"У всех пациентов ранение дробью. Состояние легкой степени тяжести, медицинская помощь всем обратившимся оказана, госпитализация никому не потребовалась", - сообщили в Минздраве.

Как сообщали в СУ СК РФ по региону, стрелявший 59-летний мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области журналистам уточнили, что стрелявший добровольно открыл двери полицейским и сдался.