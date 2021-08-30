Более 400 кг браконьерской икры обнаружили инспекторы на берегу реки на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /ТАСС/. Тайник с 415 кг браконьерской красной икры обнаружили сотрудники Усть-Большерецкого отдела рыбоохраны на реке Кихчик, сообщает пресс-служба территориального управления Росрыболовства.

"Сотрудниками Усть-Большерецкого отдела рыбоохраны совместно с общественными инспекторами в ходе рейдового мероприятия на реке Кихчик был обнаружен тайник, в котором находилось 17 куботейнеров с икрой лососевых видов рыб общим весом 415 кг. По данному факту возбужденно административное производство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы дела будут переданы в полицию для проведения проверки, икра изъята и отправлена на ответственное хранение.